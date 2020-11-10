Мендель розповіла про стан Зеленського: в Офісі президента був "звичайний день" (оновлено)

Питання, хто виконуватиме обов'язки президента, якщо його стан погіршиться, поки що не розглядають.

Речниця президента Юлія Мендель розповіла про стан Володимира Зеленського, який захворів на коронавірус.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

За її словами, учора в Офісі президента був "звичайний день".

"Настільки звичайний, наскільки він може бути в умовах пандемії. Тому що під час карантину в нас змінилися правила - у нас у всіх працівників міряють температуру, у всіх регулярно беруть ПЛР-тести, є дезінфектори, маски, рукавички, ми дотримуємося соціальної дистанції. Багато людей працюють дистанційно. Тому сьогодні (в понеділок, 9 листопада, - ред.) був звичайний день, президент проводив селекторну нараду - звісно, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину", - розповіла Мендель.

"Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня. Уже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль, у президента і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає", - додала прессекретарка.

Надалі, пояснила Мендель, Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме. На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки що не розглядають.

"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала вона.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що президент почуває себе нормально. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Про здоров'я президента: все добре, він почуває себе нормально, він ізолювався, але продовжує працювати", - сказала вона на Міжнародному форумі культурної дипломатії.

Нагадаємо, про те, що президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на COVID-19, стало відомо ввечері в понеділок. Вони пішли на самоізоляцію. Єрмак наголосив, що візьме участь у запланованій відеозустрічі радників лідерів нормандського формату, яка проходитиме цього тижня. "Якщо переговори цього тижня не відбудуться - точно не за моєї вини", - наголосив голова ОП. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

Президент Зеленський вважає, що його політичні опоненти "радіють його хворобі" та звинуватив цю "невелику кількість суб’єктів" у втраті людських якостей.

Улітку цього року на коронавірусну інфекцію COVID-19 перехворіла дружина президента Олена Зеленська. Президент тоді казав, що хотів сам заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

Однак ситуація з коронавірусом у країні погіршується, минулого тижня Україна здолала позначку в 10 тисяч нових випадків на добу. Сьогодні, 10 листопада, було зафіксовано 10 842 нові випадки ковіду.