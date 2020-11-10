Зеленський призначив в.о. голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА

Раніше всі вони були заступниками глав обласних держадміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, попередні керівники яких були звільнені минулого тижня.

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.

Фото: golos.if. Марія Савка

Тимчасовою в.о. голови Івано-Франківської ОДА стала Марія Савка, яка з 2016 року була першою заступницею глави Івано-Франківської ОДА.

До цього Савка очолювала департамент агропромислового розвитку ОДА, була главою правління-директором ВАТ "Володимирцукор" і директором підприємства "Загвіздянський" ЗАТ "Авангард".

Сергій Пахольчук

Тимчасовим очільником Сумської ОДА став Сергій Пахольчук. Він з липня 2020 був заступником голови Сумської ОДА, до цього два роки працював як ФОП і надавав консультаційні послуги Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо впровадження реформ відповідно до укладеного договору з Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ" в Україні. З 2017 по 2018 був зареєстрований як безробітний.

У 2016-2017 роках був заступником голови Білоцерківської міської ради.

Фото: Суспільне В'ячеслав Овечкін

Т.в.о. голови Одеської ОДА став В'ячеслав Овечкін - перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації.

У 2013-2019 роках працював директором транспортно-експедиційної компанії "Сонора-Харків". До цього кілька років консультував юридичну компанію CMS Cameron McKenna (м. Київ) у проєктах банківського та фінансового права.

Нагадаємо, що 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

До цього їх звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах.

"Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента "Велике будівництво" та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій", – додав він.