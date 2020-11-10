Постанову щодо локдауну Рада розглядатиме наступного тижня, - Разумков

Верховна Рада протягом наступного пленарного тижня має розглянути проєкт постанови щодо "своєчасного інформування і вжиття урядом необхідних заходів" у разі введення локдауну.

Про це заявив спікер парламента Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова".

"Я думаю, що колеги не будуть заперечувати щодо цієї постанови. Я впевнений, ми зможемо обговорити її на погоджувальній раді наступного понеділка (16 листопада, - ред.) і розглянути хїї на наступному пленарному тижні", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Президент Володимир Зеленський провів нараду з цього приводу і наголосив, що карантин вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.