Гуманітарний комітет Ради просить не обмежувати роботу культурних закладів на карантині вихідного дня

Депутати наголошують, що такі заклади є найбільш дисциплінованими щодо виконання санітарних вимог.

Члени Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Павло Сушко, Ірина Констанкевич, Єлізавета Богуцька, Дмитро Нальотов і Тетяна Рябуха звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не не обмежували роботу культурних закладів на карантині вихідного дня.

Про це йдеться у заяві Комітету.

"Запровадження додаткових обмежень, передбачених змінами до п. 10 Постанови, а саме - заборона діяльності закладів культури в період з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка на території України на період дії карантину, становить невиправдане фінансове обтяження для цих закладів.Заборона на роботу у вихідні дні призведе до зменшення і без того критичних доходів ще на 50%", - йдеться у заяві.

Депутати наголошують, що заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання санітарних вимог: приміщення дезінфікують, дотримуються дистанції, проводять температурний скринінг, а працівники кінотеатрів та закладів культури носять маски та рукавички і слідкують за дотриманням маскового режиму відвідувачами.

Підписанти закликають Кабмін не вводити додаткові обмеження на діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів, окрім тих, які вже передбачені відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Він передбачає закриття фудкортів та ресторанів, окрім роботи на виніс. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, ветаптеки та АЗС.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабміну і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Він зазначив, що тимчасовий режим карантину вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.