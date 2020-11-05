Куратори та фотографи з європейських країн проводять онлайн-зустрічі про фотографію

З 31 жовтня по 12 листопада члени журі конкурсу Bird in Flight Prize ‘20 проводять сім зустрічей на тему сучасної фотографії.

Як повідомляють організатори, цього року в журі — куратори, фотографи, художники та фоторедактори з Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Швеції. На зустрічах вони розкажуть про довгострокові проєкти та особисті історії, про свободу творчості й нові формати взаємодії в фотоіндустрії.

Крім того, 31 жовтня та 11 листопада відбудуться відкриті дискусії, в ході яких у всіх охочих буде можливість поставити питання експертам і висловитися на заявлену тему.

Лекторій Bird in Flight Prize ‘20 проходить за підтримки Українського бюро програми ЄС «Креативна Європа».

Програма:

31 жовтня, 15:00. Дискусія: Як не образити знімком? Етика в роботі фотографая: [безкоштовний доступ]

1 листопада, 19:00. Зустріч з Арі Вершлаусом: Як працювати над довгостроковими проєктами

3 листопада, 17:00. Зустріч з Аріанною Рінальдо: Робота куратора в онлайні та офлайні

3 листопада, 19:00. Зустріч з Агнешкою Ольшевською: Як відкрити музей фотографії

4 листопада, 19:00. Зустріч з Шадманом Шахідом: Як оточення змінює погляд фотографа

6 листопада, 19:00. Зустріч з Еммою Боукетт: Проєкти для журналів

10 листопада, 19:00. Зустріч з Мішею Педаном: (Не)свобода творчості

11 листопада, 19:30. Дискусія: Ідентичність у фотографії [безкоштовний доступ]

12 листопада, 19:00. Зустріч з Коліном Панталломм: Особисте та політичне в одній історії

Паралельна програма:

2 листопада, 19:00. Відкрита зустріч з Васантою Йоганантаном: Як створити і презентувати великий проєкт [безкоштовний доступ]

9 листопада, 19:00. Відкрита зустріч з Гійомом Ербо: Документальна фотографія як поле для експерименту [безкоштовний доступ]

Зустрічі та дискусії відбудуться онлайн.

Абонемент на весь лекторій: 500 гривень [15 євро]. Квиток на одну зустріч: 165 гривень [5 євро]

Доступ до дискусій безкоштовний.

Повна програма лекторію – за посиланням.

13 листопада оголосять переможця Bird in Flight Prize ‘20. Журі обирає переможця серед 10 фігурантів шорт-ліста. Переможець отримає грошову премію у розмірі 2000 євро.