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На місцевих виборах цілеспрямованих кібератак не зафіксували

РНБО також відстежує зовнішній периметр держави, спецслужби інших держав, зокрема, РФ.

На місцевих виборах цілеспрямованих кібератак не зафіксували
Фото: g-ross.com.ua

В Україні під час місцевих виборів не було зафіксовано цілеспрямованих кібератак.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заступника Секретаря РНБО України Сергія Демедюка.

"Під час виборів цілеспрямованих масових атак не зафіксовано. Ми сьогодні також продовжуємо аналіз та моніторинг таких можливих спроб, і їх, на щастя, не фіксується і потенційно ми не прогнозуємо. Це, можливо, пов’язано з тим, що у різних регіонах відбувається підрахунок основний, і завершальний етап відбувається на території, де ці території не входять в єдину інформаційну систему ЦВК. Тому я думаю, що це з цим пов’язано", - сказав Демедюк.

За його словами, РНБО також відстежує зовнішній периметр держави, спецслужби інших держав, зокрема, РФ.

Нагадаємо, у день голосування 25 жовтня до органів поліції надійшло 5006 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Поліцейські відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів.

У день виборів зафіксовано 1800 порушень ведення агітації, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців, або виборчих комісій, або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.

Поліцейські склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 159 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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