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Повторні вибори мера Борисполя призначили на 27 грудня

На виборах 25 жовтня переміг діючий мер Анатолій Федорчук, який помер від коронавірусної хвороби.

Повторні вибори мера Борисполя призначили на 27 грудня
Фото: ЦВК

Повторні вибори міського голови Борисполя призначені на 27 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Як повідомлялося, на виборах 25 жовтня переміг діючий мер Анатолій Федорчук, який балотувався від партії "Наш край". Однак, він помер від коронавірусної хвороби.

"Відповідно до п.7, ч.1 ст. 280 Виборчого кодексу, ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, і про призначення повторних виборів, якщо особа після його обрання не отримало мандата міського голови в порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у п.4 ч.1 та ч.4 ст. 231 (в разі смерті) ", - роз'яснила раніше глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, звістка про смерть від ковіду Анатолія Федорчука надійшла 28 жовтня. Він був лідером перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ. 

Анатолію Федорчуку був 61 рік. Посаду мера Борисполя він обіймав з 2006 року.

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