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ОАСК просять скасувати результати опитування Зеленського

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

ОАСК просять скасувати результати опитування Зеленського
ОАСК
Фото: unn.com.ua

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому позивач вимагає визнати протиправним та скасувати результати опитування, ініційованого Володимиром Зеленським і проведеного під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідачем у позові виступають президента України Володимир Зеленський та політична партія “Слуга Народу”.

“На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України”, - йдеться у повідомленні.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 23 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президентом України Володимиром Зеленським проведення всенародного опитування.

Раніше експерти піддавали сумніву законність проведення ініційованого президентом Зеленським опитування. Так, зокрема у Комітеті виборців України зазначили, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України.

Відомо також, що інтерв'юери, які мали проводити опитування, були присутні тільки біля 55% виборчих дільниць.

Поліція розслідує інформацію про залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського.

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