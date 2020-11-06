"Якби не вірили, ми б цього не робили", - Зеленський про план для ТКГ по Донбасу

Президент Володимир Зеленський вірить у реалізацію підготовленого Україною для Тристоронньої контактної групи "Плану спільних кроків" для досягнення миру на Донбасі і сподівається, що Росія також його підтримає.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Донбасі, передає Укрінформ.

"Якби ми не вірили (у реалізацію "Плану спільних кроків" - ред.), ми б цього не робили. Представлений план дій, ми його також передали ОБСЄ... Я про це багато разів казав, що ми йдемо в напрямку Мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій... Велика наша група працювала, цей план дій зрозумілий, детальний, я вважаю, з кроками, датами і відповідальністю... Він буде розглянутий на засіданні ТКГ, але важливо також, щоб цей план дій розглядався 13 листопада радниками "нормандської четвірки"", - сказав Зеленський.

Стосовно того, чи, на його думку, погодяться у Москві виконували український план щодо миру на Донбасі, президент зауважив, що насамперед для України дуже важлива в цілому підтримка на засіданні "нормандської четвірки".

"Мені здається, що це важливо, щоб чотири країни розуміли, що у нас є "нормандія", є Мінськ, і треба рухатися вперед. Без цього ми ніколи не досягнемо того бажаного миру на Донбасі, про який мріють всі українці. Мені складно сказати, чи погодиться Росія. З точки зору їхньої офіційної позиції, вони говорять, що вони підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту, а цей план дій саме на це спрямований. Тому я не бачу, чому відмовлятись від цього", - зазначив президент.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів:

виведення іноземних військ , незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів , які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.