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"Кіборг" Шараскін склав присягу народного депутата

Він став депутатом "Голосу" замість Вакарчука.

"Кіборг" Шараскін склав присягу народного депутата
Андрій Шараскін
Фото: Скріншот відео

Ветеран війни на Донбасі, "кіборг" Андрій Шараскін склав присягу народного депутата від партії "Голос" замість Святослава Вакарчука, який у червні склав мандат.

Це відбулося на засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 6 листопада.

"Дай Боже здоров'я. Народе України, депутати, депутатки, побратими, посестри, голово, заступники. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватись Конституції України та законів, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав Шараскін з трибуни.

Нагадаємо, 26 червня партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому було прийнято рішення припинити депутатські повноваження Вакарчука. Сам він оголосив про рішення піти з Верховної Ради ще 11 червня, але парламент відмовився підтримати його заяву (хоча того самого дня депутати проголосували за складання мандата депутаткою Ольгою Бєльковою). Тоді Вакарчук вийшов із фракції, давши "Голосу" право самостійно забрати в нього мандат.

10 жовтня Центральна виборча комісія визнала Шараскіна народним депутатом від партії "Голос" замість Вакарчука.

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