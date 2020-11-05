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Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу

За це рішення проголосували 253 нардепи.

Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу
Фото: president.gov.ua

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу(№4100-д).

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Головуючий після реєстрації народних депутатів відкрив позачергове засідання, скликане у зв’язку з вимогою 150 народних депутатів України для розгляду проєкту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України №4100-д. Законопроєкт було поставлено на голосування. Народні депутати 253 голосами «за» підтримали законопроєкт за основу у першому читанні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада провалила голосування за зміни в Бюджетний кодекс (4100). За його ухвалення проголосували лише 225 депутатів.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розглядатиме проєкт бюджету 5 листопада.

Профільний комітет запропонував збільшити доходи держбюджету-2021 на 20,2 млрд грн та здійснити певний перерозподіл видатків.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

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