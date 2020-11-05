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Тимошенко: бюджет до другого читання повинен дати шанс країні

"Криза не у Зеленського, а криза – у кожного громадянина України".

Тимошенко: бюджет до другого читання повинен дати шанс країні
Фото: pravda.com.ua

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила підтримала бюджет на 2021 рік в першому читанні, щоб вчасно його допрацювати до наступного читання. Про це вона заявила під час обговорення в парламенті проєкту бюджету.

«Кожен депутат сьогодні знає, що країна перебуває у вкрай кризовому стані. Тому зараз сипати цифрами, показувати дефіцити бюджету немає потреби», – констатувала Юлія Тимошенко.

За її словами, проєкт потребує суттєвих змін, і найкраще ці зміни внести вже під час наступного читання – щоб встигнути ухвалити бюджет вчасно.

«Спробуємо ще раз в першому читанні всі разом, усім парламентом проголосувати, але до другого читання подати той бюджет, який дасть шанс країні, який дасть шанс кожній людині. Бо криза не у Зеленського, а криза – у кожного громадянина України. Або ми зараз це зробимо, або наступний бюджет для країни буде просто смертельним», – зауважила Юлія Тимошенко.

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