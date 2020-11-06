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Нардепа Іванчука упіймали на "кнопкодавстві"

Це другий зафіксований факт "кнопкодавства" після запровадження штрафів за неперсональне голосування.

Нардепа Іванчука упіймали на "кнопкодавстві"
Фото: Макс Левин

Народного депутата з групи “Довіра”, мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука викрили на неособистому голосуванні у Верховній Раді.

Як повідомляє Рух ЧЕСНО, це 51-й факт "кнопкодавства", зафіксований активістами у ВРУ 9-го скликання, та другий факт, який підпадає під ст. 364-2 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за голосування замість іншого нардепа в парламенті.

Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

На відео Руху ЧЕСНО можна побачити, як Іванчук стоїть боком у ложі, тримаючи руки біля двох пультів для голосування у двох різних рядах. Судячи з табло в залі ВРУ, на кнопку “за” на першому, ближчому пульті депутат натиснув майже відразу, як тільки-но розпочався відлік 10 секунд, відведених на голосування. Ближче до завершення цього часу Іванчук протягує ліву руку туди, де розташований інший пульт, та на мить повертає голову в той бік. За декілька миттєвостей те місце також запалюється зеленим світлом на табло.

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Судячи зі схеми розміщення нардепів у сесійній залі ВРУ, Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції “Європейська солідарність” Олегом Синюткою. Проте Синютка цього дня був відсутній на обох пленарних засіданнях. Він балотується на посаду міського голови Львова і вже готується до другого туру виборів.

У ЧЕСНО нагадують, що технічні особливості системи “Рада-3” дозволяють народним депутатам голосувати з будь-якого місця в сесійній залі. Це означає, що Іванчук кнопкодавив замість якогось іншого нардепа, проте встановити, замість кого саме, наразі неможливо.

Іванчук - нардеп трьох скликань поспіль та один із рекордсменів з кнопкодавства у Верховній Раді. Наразі найбільше фактів порушення ним процедури особистого голосування Рух ЧЕСНО зафіксував у парламенті 8-го скликання, де Іванчук був заступником голови фракції “Народний фронт”. Загалом, починаючи з 2014 року, депутат кнопкодавив майже сотню разів. Востаннє ЧЕСНО упіймав Іванчука на неособистому голосуванні у грудні 2019-го.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року набув чинності закон № 404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентарія необхідно спочатку довести в суді. Органом досудового розслідування в таких провадженнях є Держбюро розслідувань, але внести відомості до ЄРДР, тобто дати старт слідству, може лише генпрокурор.

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