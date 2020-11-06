Зеленський і Макрон хочуть якнайшвидше провести зустріч у Нормандському форматі

Президент Франції запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови відзначили, що зустріч у Нормандському форматі потрібно провести якнайшвидше.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", - заявив Зеленський.

За його словами, попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються – як, наприклад, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Своєю чергою Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше. Президент Франції запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.

Також глави держав обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного Суду України. Макрон зазначив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він додав, що деякі з цих реформ вимагають рішучості та мудрості.

Нагадаємо, у вересні В РФ заявили, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в недалекому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатом переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.