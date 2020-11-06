До Київради пройшли сім партій

До Київради за результатами виборів депутатів проходять сім партій.

Про це повідомили на брифінгу територіальної виборчої комісії.

Це ОПЗЖ (7,81%), "Європейська солідарність" (20,52%), "Єдність Омельченка" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народу" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батьківщина" (7,49%).

Решта голосів розподілилися таким чином:

Партія Шарія - 2,71%

"Наш край" - 0,50%

"Хвиля" - 0,21%

"Пропозиція" - 0,24

"Перемога Пальчевського" - 4,56%

РПЛ - 0,33%

Екопартія Берези - 0,64

"Команда Левченка" - 1,12%

"Сила і честь" - 3,31%

"За майбутнє" - 0,74%

Партія Національного егоїзму - 0,09%

"Екологічна альтернативна" - 0,65

"Разом - сила" - 0,09%

"Правий сектор" - 0,37%

"Громадський рух Миколи Томенка" – 1,51%

"Демократична сокира" - 1,63%

"Свобода" - 3,14%

Нагадаємо, що кандидата від партії УДАР Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.

За Ірину Верещук від "Слуги народу" проголосувала 39 321 людина. За Кличка - 365 161 голос. За Олександра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900.

В голосуванні взяли участь понад 722 000 виборців. Було визнано недійсними понад 7000 бюлетенів.