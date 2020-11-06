До Київради пройшли сім партій

До Київради за результатами виборів депутатів проходять сім партій.
Про це повідомили на брифінгу територіальної виборчої комісії.
Це ОПЗЖ (7,81%), "Європейська солідарність" (20,52%), "Єдність Омельченка" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народу" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батьківщина" (7,49%).
Решта голосів розподілилися таким чином:
- Партія Шарія - 2,71%
- "Наш край" - 0,50%
- "Хвиля" - 0,21%
- "Пропозиція" - 0,24
- "Перемога Пальчевського" - 4,56%
- РПЛ - 0,33%
- Екопартія Берези - 0,64
- "Команда Левченка" - 1,12%
- "Сила і честь" - 3,31%
- "За майбутнє" - 0,74%
- Партія Національного егоїзму - 0,09%
- "Екологічна альтернативна" - 0,65
- "Разом - сила" - 0,09%
- "Правий сектор" - 0,37%
- "Громадський рух Миколи Томенка" – 1,51%
- "Демократична сокира" - 1,63%
- "Свобода" - 3,14%
Нагадаємо, що кандидата від партії УДАР Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.
За Ірину Верещук від "Слуги народу" проголосувала 39 321 людина. За Кличка - 365 161 голос. За Олександра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900.
В голосуванні взяли участь понад 722 000 виборців. Було визнано недійсними понад 7000 бюлетенів.