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До Київради пройшли сім партій

Найбільшу кількість голосів здобула "Європейська солідарність". 

До Київради пройшли сім партій
Фото: kmr.gov.ua

До Київради за результатами виборів депутатів проходять сім партій.

Про це повідомили на брифінгу територіальної виборчої комісії. 

Це ОПЗЖ (7,81%), "Європейська солідарність" (20,52%), "Єдність Омельченка" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народу" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батьківщина" (7,49%).

Решта голосів розподілилися таким чином:

  • Партія Шарія - 2,71%
  • "Наш край" - 0,50%
  • "Хвиля" - 0,21%
  • "Пропозиція" - 0,24
  • "Перемога Пальчевського" - 4,56%
  • РПЛ - 0,33%
  • Екопартія Берези - 0,64
  • "Команда Левченка" - 1,12%
  • "Сила і честь" - 3,31%
  • "За майбутнє" - 0,74%
  • Партія Національного егоїзму - 0,09%
  • "Екологічна альтернативна" - 0,65
  • "Разом - сила" - 0,09%
  • "Правий сектор" - 0,37%
  • "Громадський рух Миколи Томенка" – 1,51%
  • "Демократична сокира" - 1,63%
  • "Свобода" - 3,14%

Нагадаємо, що кандидата від партії УДАР Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.

За Ірину Верещук від "Слуги народу" проголосувала 39 321 людина. За Кличка - 365 161 голос. За Олександра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900. 

В голосуванні взяли участь понад 722 000 виборців. Було визнано недійсними понад 7000 бюлетенів. 

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