В Україні за добу виявили 10 179 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі захворіли 410 дітей і 445 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Оновлення. Степанов повідомив, що в оприлюдненій статистиці виникла помилка - замість 10 842 виявили 10 179 нових заражень.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) і Запорізькій (588) областях.

Госпіталізовано було 1 252 осіб. 191 пацієнт помер. Одужали 5 514 осіб.

Також за добу було здійснено 68 962 тестування, зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996.

За весь час пандемії в Україні захворіли 479 197 осіб, одужали 214 657. Померли від ускладнень захворювання 8 756 пацієнтів. Усього проведено 3 691 258 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 45 667 випадків;

Вінницька область – 12 765 випадків;

Волинська область – 16 821 випадок;

Дніпропетровська область – 18 324 випадки;

Донецька область – 14 578 випадків;

Житомирська область – 19 616 випадків;

Закарпатська область – 17 620 випадків;

Запорізька область – 14 693 випадки;

Івано-Франківська область – 25 054 випадки;

Київська область – 21 038 випадків;

Кіровоградська область – 3 204 випадки;

Луганська область – 4 643 випадки;

Львівська область – 34 304 випадки;

Миколаївська область – 10 787 випадків;

Одеська область – 29 336 випадків;

Полтавська область – 12 723 випадки;

Рівненська область – 22 622 випадки;

Сумська область – 15 297 випадків;

Тернопільська область – 22 389 випадків;

Харківська область – 44 466 випадків;

Херсонська область – 5 833 випадки;

Хмельницька область – 20 328 випадків;

Черкаська область – 10 919 випадків;

Чернівецька область – 25 835 випадків;

Чернігівська область – 10 335 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицією впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Президент Володимир Зеленський провів нараду з цього приводу і наголосив, що карантин вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Постанову щодо локдауну Рада розглядатиме наступного тижня.