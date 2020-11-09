Златан забиває в чемпіонаті сьомий матч поспіль.

Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

У підсумковому матчі 7-го туру Серії А "Мілан" на "Сан-Сіро" не зміг зламати опір "Верони": матч завершився нічиєю - 2:2. Причому на 19-й хвилині міланці програвали 0:2, підлеглі Стефано Піолі уникли поразки на 90+3 хвилині завдяки точному удару Златана Ібрагімовича.

Тож 39-річний швед установив унікальний рекорд в історії Rossoneri. Златан забив у семи матчах Серії А поспіль.

Форвард побив 6-матчеву гольову рекордну серію Андрія Шевченка 2001 року, а також своє досягнення 8-річної давності.

7 - Zlatan #Ibrahimovic è diventato il primo giocatore del #Milan ad andare a segno in sette presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Risolutore.#MilanHellas pic.twitter.com/eyEgzWuMFS — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2020

Усього Ібрагімович провів у поточному сезоні за "Мілан" 9 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами і двома асистами. Також на рахунку Златана три незабитих пенальті, у тому числі в матчі проти "Верони".

"Мілан" продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А, випереджаючи на два очки "Сассуоло". "Ювентус" відстає на чотири очки.