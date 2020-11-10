Турецький гранд розпочав переговори з "Вест Гемом" про трансфер Ярмоленка

Українець уже в січні може опинитися на берегах Босфору.

Український легіонер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко в зимову трансферну кампанію може опинитися у "Фенербахче", повідомляє турецьке видання Fotomac.

У Ярмоленкові зацікавлений особисто спортивний директор Sarı Kanaryalar Емре Белезоглу, який бачить в українському вінгері потенційне посилення атаки.

При цьому наголошують на тому факті, що українські футболісти швидко адаптуються в Туреччині. Крім того, Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем "молотків", що під час пандемії коронавірусу також може вплинути на рішення лондонського клубу віддати гравця збірної України в оренду.

"Фенербахче" вже почав переговори з "Вест Гемом".

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів за "хаммерс" 9 матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і зробив три асисти.