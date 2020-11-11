Мессі відкриває черговий готель на гірськолижному курорті

Два великі футболісти сучасності Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду змагаються не тільки на футбольному полі, а й на ринку інвестицій.

Улітку повідомляли, що португалець планує повернутися в Манчестер, причому лише для того, щоб відкрити розкішний готель вартістю 27 млн фунтів з видом на сади Пікаділлі.

Раніше Роналду вже відкрив готелі на батьківщині - на острові Мадейра, а також у столицях Португалії, Іспанії, Франції, у Нью-Йорку та Марракеші, усі стали успішними інвестпроєктами.

Вирішив не відставати від CR7 у розвитку готельного бізнесу і Мессі, який готується відкрити черговий готель своєї мережі.

За інформацією Mundo Deportivo, четвертий готель мережі 33-річного капітана "Барселони" і збірної Аргентини MIM Hotels розташований на гірськолижному курорті Бакейра-Берет в Іспанії. Відкриття відбудеться 4 грудня.

Відзначають, що чотиризірковий готель категорії Superior розташований біля підніжжя гір, поряд з канатною дорогою. Має 141 номер.

Варто сказати, що Мессі також володіє готелями в місті Сіджерс на південь від Барселони, на Майорці й Ібіці.