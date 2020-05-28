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Матч "Шахтер" - "Динамо" доверили судить женской бригаде судей

Екатерине Монзуль не привыкать судить большие матчи.

Екатерина Монзуль
Фото: isport.ua
Екатерина Монзуль

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвал главных арбитров, которые получили назначения на поединки 24-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Примечательно, что центральный матч тура между "Шахтером" и "Динамо" доверили судить женской бригаде судей во главе с арбитром ФИФА Екатериной Монзуль, сообщается на официальном сайте УАФ.

Харьковчанке будут помогать киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая.

Напомним, Монзуль попала в пятерку лучших футбольных арбитров мира 2018 года.

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