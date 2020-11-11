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"Баварія", "Реал" і "Лейпциг" не відпустили гравців до збірної Франції

Чемпіони світу сьогодні проведуть товариський матч.

"Баварія", "Реал" і "Лейпциг" не відпустили гравців до збірної Франції
Дідье Дешам
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ввечері збірна Франції зустрічається в контрольному матчі з командою Фінляндії.

Перед матчем на "Стад де Франс" склад Les Bleus ослаблений відсутністю шести гравців - Бенджаміна Павара, Преснела Кімпембе, Кіліана Мбаппе, Корентіна Толіссо, Лукаса Ернандеса і Адріана Рабйо.

У зв'язку з цим головний тренер Дідьє Дешам хотів довикликати в команду Буна Сарра з "Баварії", Ферлана Менді і Норда Мук'єле з "Реала" і РБ "Лейпциг" відповідно.

Однак європейські клуби виступили проти такої ініціативи коуча чемпіонів світу-2018 і наклали вето, повідомляє L'Equipe.

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