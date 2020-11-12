Напередодні в Хожуві збірні Польщі та України в рамках підготовки до підсумкових турів групового етапу Ліги націй провели товариський поєдинок.
Матч, у якому обидві команди виступали не оптимальними складами, завершився перемогою господарів - 2:0.
Підопічні Андрія Шевченка провели непоганий поєдинок, повністю перегравши поляків у першому таймі.
На 12-й хвилині Андрій Ярмоленко заробив 11-метровий.
Далі господарі ніяк не могли впоратися з кавалерійськими наскоками українців, і небезпечні моменти біля воріт Лукаша Скорупського виникали регулярно. Однак з реалізацією в гостей не склалося.
Зате склалося в господарів.
Під завісу першого тайму Андрій Лунін необачно рвонув до бокової лінії, щоб винести м'яч, зіграв невдало і привіз у свої ворота перший гол - 1:0.
Наступний гол у наші ворота прийшов зі стандарту в другому таймі - 2:0. І в цьому епізоді Лунін повівся непереконливо.
З непоганою грою результату підлеглим Шевченка досягти не вдалося.