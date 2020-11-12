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Україна поступилася Польщі в контрольному матчі

Рахунок не відповідав грі.

Фото: EPA/UPG

Напередодні в Хожуві збірні Польщі та України в рамках підготовки до підсумкових турів групового етапу Ліги націй провели товариський поєдинок.

Матч, у якому обидві команди виступали не оптимальними складами, завершився перемогою господарів - 2:0.

Підопічні Андрія Шевченка провели непоганий поєдинок, повністю перегравши поляків у першому таймі.

На 12-й хвилині Андрій Ярмоленко заробив 11-метровий.

Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG
Андрій Ярмоленко
І не реалізував його - штанга виявилася сильнішою.

Далі господарі ніяк не могли впоратися з кавалерійськими наскоками українців, і небезпечні моменти біля воріт Лукаша Скорупського виникали регулярно. Однак з реалізацією в гостей не склалося.

Зате склалося в господарів.

Під завісу першого тайму Андрій Лунін необачно рвонув до бокової лінії, щоб винести м'яч, зіграв невдало і привіз у свої ворота перший гол - 1:0.

Наступний гол у наші ворота прийшов зі стандарту в другому таймі - 2:0. І в цьому епізоді Лунін повівся непереконливо.

З непоганою грою результату підлеглим Шевченка досягти не вдалося.

Огляд матчу Польща - Україна.

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