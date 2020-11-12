ЛГБТ-організація стала стратегічним партнером "Манчестера Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своєму офіційному сайті оголосив, що ЛГБТ-організація Stonewall стала стратегічним партнером клубу.

"Юнайтед" має давні стосунки з Stonewall - організацією, яка захищає права сексменшин у Британії. Ще в 2017 році "червоні дияволи" стали першим футбольним клубом в коаліції TeamPride.

Крім того, "Юнайтед" підтримує щорічну кампанію Stonewall Rainbow Laces (райдужні шнурки), а в минулому році у клубу з "Олд Траффорд" з'явилося власне рух ЛГБТ-уболівальників "райдужні дияволи".

Черговим витком розвитку відносин МЮ і Stonewall став перевід цієї організації в статус стратегічного партнера. В честь цього буде запущена спеціальна кампанія під слоганом "всі червоні - однакові" (All Red All Equal).

"Різноманіття є джерелом сили для "Манчестер Юнайтед", і створення сприятливої атмосфери для співробітників і фанатів з числа ЛГБТ + є важливою частиною цього", - повідомив керуючий директор клубу Річард Арнольд.

"Ми прагнемо зробити рівність, різноманітність і інклюзивність невід'ємною частиною нашої роботи, і це партнерство з Stonewall допоможе нам досягти цієї важливої мети, спираючись на ряд інших ініціатив, які ми реалізуємо в рамках нашої програми All Red All Equal ", - зазначив Арнольд.