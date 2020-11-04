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У Сенат США вперше обрали жінку-трансгендера

Сара Макбрайд брала участь у виборах сенатора від штату Делавер.

У Сенат США вперше обрали жінку-трансгендера
Сара Макбрайд
Фото: nbcnews.com

Представниця Демократичної партії США Сара Макбрайд стала першою жінкою-трансгендером в історії країни, яка виграла вибори на посаду сенатора.

Про це повідомляє NBC News.

30-річна Макбрайд брала участь у виборах сенатора від штату Делавер і перемогла представника Республіканської партії Стіва Вашингтона. Чинний сенатор Гарріс Макдавелл, який також представляє демократів, підтримав Макбрайд. Сам він іде на пенсію.

"Ми зробили це. Ми виграли загальні вибори. Дякую, дякую, дякую", – написала Макбрайд у Twitter.

Вона також зазначила, що демократія в США "досить велика", що дає змогу представникам ЛГБТ обиратися на такі посади. Серед своїх пріоритетів Макбрайд назвала боротьбу з кризою, спричиненою пандемією COVID-19.

Зазначимо, що на виборах 1972 року тоді ще 30-річного демократа Джо Байдена, який зараз бореться за крісло президента СШ, обирали сенатором від штату Делавер.

Нагадаємо, в уряді Бельгії вперше в історії країни та Європейського Союзу, посаду віцепрем'єр-міністра обійняла жінка-трансгендер Петра Де Суттер.

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