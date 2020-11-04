Польський уряд відклав виконання рішення КС про заборону абортів

Рішення мало набути чинності 2 листопада, але до цього часу не було опубліковано.

Польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо заборони абортів, яке мало набути чинності 2 листопада, але до цього часу не опубліковано.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Відповідно до регламенту, рішення Конституційного суду повинні бути опубліковані своєчасно. Однак на цей час нам усім потрібен мир і обговорення цього рішення, заспокоєння громадських настроїв і дискусії серед експертів", - заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

Президент країни Анджей Дуда хотів запропонувати ухвалити законопроєкт, який відновив би право на аборт через аномалії розвитку плода, однак лише у випадку "летальних" вад. Однак парламент відклав заплановане на 4 листопада засідання на два тижні. Після цього опозиційні політики висловили сумнів, що владній партії "Право і справедливість" вистачить голосів, щоб ухвалити цей законопроєкт.

Тим часом Польська федерація жінок та планування сім'ї повідомила, що в останні дні перед тим, як рішення суду мало набути чинності, в країні збільшилося число абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар заявив, що ЄС стурбований рішенням КС Польщі щодо абортів, та заявив, що це може стати темою резолюції.