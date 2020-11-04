Фото: EPA/UPG

Внаслідок урагану "Ета" в Центральній Америці загинуло щонайменше 3 людей.

Про це повідомляє Reuters.

"Ета, один з найпотужніших штормів, який вразив Центральну Америку за останні роки, вирує в Нікарагуа як ураган категорії 4 за п'ятиступеневою шкалою Саффіра-Сімпсона", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, загинуло двоє шахтарів та 13-річна дівчинка. Близько 60 рибалок потрапили в пастку та опинилися в небезпеці у східному регіоні Москітія в Гондурасі.

Стихія спричинила зсуви ґрунту, зірвала дахи з будівель, знесла місцеві будівлі та стала причиною інших руйнувань.

Влада Нікарагуа евакуювала близько 3 тисяч сімей.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, наприкінці жовтня через ураган "Зета" в Луїзіані та низці інших південних штатів США понад мільйон людей лишилися без електропостачання. Швидкість вітру в межах активності "Зети" сягала 48,6 м/с, що відповідає другій категорії й трохи не сягає третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона.

У вересні у Новому Орлеані та деяких районах штату Луїзіана евакуювали жителів через наближення тропічного шторму Саллі. За даними Національного центру дослідження ураганів, швидкість вітру в межах атмосферного явища становила близько 26,3 м/с.