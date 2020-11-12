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Ексгравець "Динамо" зіграв тайм за свою збірну, а в перерві отримав позитивний результат тесту на COVID-19

Віда відіграв перший тайм проти Туреччини.

Ексгравець "Динамо" зіграв тайм за свою збірну, а в перерві отримав позитивний результат тесту на COVID-19
Домагой Віда
Фото: EPA/UPG

Напередодні збірні Туреччини і Хорватії провели яскравий товариський матч у Стамбулі, забивши одна одній по три м'ячі.

У перерві поєдинку захисник хорватської команди Домагой Віда, який відіграв увесь перший тайм, отримав позитивний результат тесту на коронавірус - і це може мати неприємні наслідки.

"Медична служба збірної Хорватії отримала попередню інформацію про один позитивний результат у перерві між таймами. Це була звичайна процедура тестування, і "підозрілий" результат повинен повторно перевірятися для підтвердження остаточного результату", - йдеться в заяві Федерації футболу Хорватії.

"На той момент тренер Златко Далич уже прийняв рішення про заміну Віди, і його ізолювали за всіма епідеміологічними нормами до підтвердження результатів аналізів. Наступні кілька днів Віда проведе на самоізоляції в Стамбулі.

Усі інші члени національної збірної і співробітники з негативними результатами вирушать у Стокгольм. Національна команда виконала всі епідеміологічні заходи відповідно до протоколу УЄФА", - додала пресслужба віцечемпіонів світу.

Огляд матчу Туреччина - Хорватія.

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