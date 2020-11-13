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"Барселона" не змогла домовитися з гравцями про скорочення зарплат: уже в січні очікується розпродаж

Мессі все ближчий до "Манчестера Сіті".

"Барселона" не змогла домовитися з гравцями про скорочення зарплат: уже в січні очікується розпродаж
"Продається"
Фото: marca

"Барселона" виступила із заявою про переговори з гравцями з приводу чергового скорочення зарплат.

"Після кількох днів напружених зустрічей сторони завершили переговори і припинили консультації, не досягнувши угоди.

Сторони домовилися про те, що до 23 листопада надано крайній термін для обмірковування і прийняття рішення про те, чи можуть бути схвалені висунуті варіанти",- повідомляє пресслужба іспанського гранда.

Причина, чому клуб просить гравців про зниження зарплат - фінансова криза. Через коронавірус каталонці зазнають великих збитків. І щоб стабілізувати ситуацію, клуб повинен провести секвестр бюджету на суму понад 190 млн євро.

Якщо сторонам не вдасться досягти компромісу, футболісти, за іспанським законодавством, в односторонньому порядку мають право розірвати угоду з клубом.

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