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"Мілан" повторив досягнення "Барселони" 72-річної давності і продовжив свою рекордну результативну серію в чемпіонаті

Rossoneri провели черговий результативний матч.

"Мілан" повторив досягнення "Барселони" 72-річної давності і продовжив свою рекордну результативну серію в чемпіонаті
"Мілан"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому перед зимовою паузою 14-му турі лідер Серії А "Мілан" приймав "Лаціо" і здобув емоційну перемогу - 3:2.

Це шістнадцята зустріч поспіль в рамках Серії А, в якій Rossoneri забивають 2+ голи.

Таким чином, "Мілан" ще на один матч продовжив свою рекордну серію в чемпіонаті Італії

Крім того, "россонері" стали першим клубом з часів "Барселони" 1948 року, який забив як мінімум два голи в 16 матчах чемпіонату поспіль за один календарний рік.

Нагадаємо, каталонці в 1948 році забивали не менше двох голів в 18 зустрічах поспіль.

Варто відзначити, що "Мілан" також є єдиною непереможеною командою в п'ятірці кращих європейських ліг в сезоні-2020/21.

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