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"Парі Сен-Жермен" відправив Тухеля у відставку - Bild

Цю інформацію підтверджують і інші ЗМІ.

"Парі Сен-Жермен" відправив Тухеля у відставку - Bild
Au revoir Томас
Фото: EPA/UPG

Головний тренер чемпіона Франції "Парі Сен-Жермена" Томас Тухель був звільнений з посади, повідомляє видання Bild.

Рішення про відставку 47-річного німецького фахівця прийняв спортивний директор парижан Леонардо.

Цю інформацію також підтверджує французький RMC Sport, проте офіційної заяви від клубу поки що не було. Відзначимо, що контракт Тухеля розрахований до літа 2021 року.

Очікується, що Тухеля замінить 48-річний екснаставник "Тоттенгема" Маурісіо Почеттіно, який наразі без роботи.

Наразі ПСЖ займає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від "Ліона" і "Лілля" на очко.

Також команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з каталонською "Барселоною".

Нагадаємо, що Тухель очолив паризький клуб влітку 2018 року. 

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