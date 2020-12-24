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На чемпіонаті України з біатлону в Буковелі організатори порушили техніку безпеки - розмістили стрільбище перед підйомником

Порушено правила безпеки відпочивальників. 

Фото: biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

На чемпіонаті України з біатлону, який проходить у Буковелі, організатори вирішили розмістити стрільбище перед канатною дорогою, грубо порушивши правила безпеки.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував це дивне рішення організаторів.

"Це вина підрядників. Вони нас підвели. Ще 15 грудня мали змонтувати стіну, яка повністю перекриє зону видимості підйомника. Вони не встигли. Зараз, під час змагань, ніхто монтувати її не буде. Після їхнього закінчення, до Нового року, ця стінка повинна стояти. З цього не треба робити трагедії. Усі спортсмени - професіонали, і таких конфузів не було. Ніхто так високо не стріляє і в людей навмисне не цілиться", - запевнив голова ФБУ.

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