В 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги в Лондоні "Арсенал" приймав "Манчестер Сіті".

Матч завершився перемогою гостей - 4:1.

Рахунок відкрили вже на третій хвилині. Олександр Зінченко чудово вирізав передачу практично з лицьової лінії поля у воротарський майданчик, де Габріелю Жезусу залишалося лише з кількох метрів не промахнутися.

Через пів години "каноніри" рахунок зрівняли.

Але на початку другого тайму ляп голкіпера "Арсеналу" Рунара Алекса Рунарссона, який не зумів відбити простий удар Ріяда Мареза зі штрафного, визначив остаточного переможця матчу.

Через 5 хвилин Філ Фоден, мабуть, з офсайду забив третій м'яч (система VAR у матчі не використовувалася), а поставив крапку Емерік Ляпорт.

Підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли в півфінал турніру.