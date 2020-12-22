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Плювок у матчі Бундесліги коштував гравцеві "Боруссії" 190 тисяч євро

Маркус Тюрам напевно запам'ятає поєдинок проти "Гоффенгайма".

Плювок у матчі Бундесліги коштував гравцеві "Боруссії" 190 тисяч євро
Фото: Twitter

У матчі 13-го туру Бундесліги суперник донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів гладбаська "Боруссія" програв у домашніх стінах "Гоффенгайму" - 1:2.

У кінці матчу за рахунку 1:1 сталася подія, що вплинула на підсумок поєдинку.

Півзахисник господарів Маркус Тюрам після ігрового епізоду плюнув в обличчя захиснику "Гоффенгайма" Штефану Пошу.

Німецька футбольна спілка провела розслідування.

Рішенням дисциплінарного комітету стала дискваліфікація гравця на найближчі шість матчів, а також штраф у розмірі 40 тисяч євро, повідомляє Kicker.

Грошовий штраф є найбільшим за всю історію Бундесліги, відзначає видання.

Крім того, клуб позбавив французького півзахисника місячної зарплати, яка, за інформацією Bild, становить 150 тисяч євро і буде передана на благодійність.

Зазначимо, що Тюрам вже перепросив Поша, "Гоффенгайм", партнерів по команді, тренерський штаб і фанатів "Боруссії".

У нинішньому сезоні Бундесліги Маркус провів 13 матчів, забивши два м'ячі і віддавши результативну передачу.

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