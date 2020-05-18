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Клуб Бундеслиги креативно подошел к условиям пустых трибун на матчах чемпионата

"Кельн" поработал с болельщиками.

Клуб Бундеслиги креативно подошел к условиям пустых трибун на матчах чемпионата
Фото: кельн

Бундеслига – первый чемпионат из топ-5, который сумел возобновить сезон после объявления пандемии коронавируса и карантина.

В 26-м туре, в частности "Кельн" принимал "Майнц". Матч прошел довольно результативно и завершился вничью – 2:2.

Как известно, из-за пандемии COVID-19 матчи Бундеслиги проходят за закрытыми дверями. Однако "козлы" оригинально подошли к этому вопросу. Перед игрой клуб опросил своих фанов, не хотят ли они передать любой сувенир для размещения на трибунах на матчи Бундеслиги. И те охотно откликнулись на этот призыв.

В итоге, клуб разместил на трибунах плюшевых "болельщиков". При этом также были развешены переданные фанами джерси. А клуб уж постарался, чтобы из них получилась надпись FC.

Фото: кельн

"Это не то же самое, как быть здесь, и никогда это не заменит, но спасибо вам", - говорится в сообщении клуба.

Фото: кельн

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