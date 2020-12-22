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Олега Блохіна відзначено високою державною нагородою

Легендарний "динамівець" отримав орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Олега Блохіна відзначено високою державною нагородою
Фото: УАФ

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної СРСР, екснаставник збірної України Олег Блохін був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Нагороду 68-річній легенді вручив у київському Будинку футболу міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Також на урочистій церемонії був президент УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, в жовтні авторитетне видання France Football внесло Блохіна в список номінантів на звання найкращого лівого нападника в історії футболу.

Блохін 19 років захищав кольори "Динамо" - з "біло-синіми" він 7 разів ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок Кубків. У 1975 році голи Блохіна у ворота "Баварії" принесли "Динамо" Суперкубок УЄФА.

Того ж року легендарного українського футболіста удостоїли "Золотого м'яча".

У 2006 році Блохін вивів збірну України до чвертьфіналу Чемпіонату світу, який проходив у Німеччині, що є найвищим досягненням в історії національної команди.

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