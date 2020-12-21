Преснель Кімпембе героїчно пішов один на чотирьох.

Центральний матч 16-го туру французької Ліги 1 був зіграний в Ліллі, де місцевий однойменний клуб приймав чемпіона "Парі Сен-Жермен".

Матч двох лідерів першості завершився нульовою нічиєю.

На 80-й хвилині трапився ключовий момент поєдинку. У контратаці господарі вчотирьох втекли на одного захисника парижан. І бути б голу, але Преснель Кімпембе проявив справжню мужність.

25-річний француз конголезького походження вже відчув біль в м'язах, проте не виключився з боротьби і в самовідданому підкаті зупинив просування суперника.

В результаті Преснель смикнув задню поверхню стегна і пропустить близько трьох тижнів.