Центральний матч 16-го туру французької Ліги 1 був зіграний в Ліллі, де місцевий однойменний клуб приймав чемпіона "Парі Сен-Жермен".
Матч двох лідерів першості завершився нульовою нічиєю.
На 80-й хвилині трапився ключовий момент поєдинку. У контратаці господарі вчотирьох втекли на одного захисника парижан. І бути б голу, але Преснель Кімпембе проявив справжню мужність.
25-річний француз конголезького походження вже відчув біль в м'язах, проте не виключився з боротьби і в самовідданому підкаті зупинив просування суперника.
В результаті Преснель смикнув задню поверхню стегна і пропустить близько трьох тижнів.
One for the team... @PSG_inside 🔴🔵 #LAFORCE #LOSCPSG pic.twitter.com/0i7w2M8y0m— Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) December 21, 2020