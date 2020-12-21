​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСпорт

Джокович - другий тенісист в історії, який провів 300 тижнів на вершині рейтингу ATP

Такий показник раніше перевершив легендарний швейцарець Роджер Федерер.

Джокович - другий тенісист в історії, який провів 300 тижнів на вершині рейтингу ATP
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Новак Джокович починає черговий тиждень на чолі світового рейтингу. Таким чином, 33-річний серб став другим гравцем в історії, якому вдалося провести на вершині рейтингу АТР 300 тижнів, повідомляє офіційний сайт АТР.

Такий показник раніше перевершив легендарний швейцарець Роджер Федерер, на рахунку якого 310 тижнів у статусі лідера чоловічого Туру. Топ-3 замикає американець Піт Сампрас (286 тижнів).

Додамо, що Джокович уперше став першою ракеткою світу 4 липня 2011 року.

Зазначимо, якщо в новому сезоні титулований серб залишиться на лідерській позиції, то зможе побити досягнення Федерера вже 8 березня 2021 року.

Нагадаємо, Новак є переможцем 17 турнірів "Великого шолома" і 81 турніру ATP в одиночному розряді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також