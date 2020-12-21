Джокович - другий тенісист в історії, який провів 300 тижнів на вершині рейтингу ATP

Такий показник раніше перевершив легендарний швейцарець Роджер Федерер.

Новак Джокович починає черговий тиждень на чолі світового рейтингу. Таким чином, 33-річний серб став другим гравцем в історії, якому вдалося провести на вершині рейтингу АТР 300 тижнів, повідомляє офіційний сайт АТР.

Такий показник раніше перевершив легендарний швейцарець Роджер Федерер, на рахунку якого 310 тижнів у статусі лідера чоловічого Туру. Топ-3 замикає американець Піт Сампрас (286 тижнів).

Додамо, що Джокович уперше став першою ракеткою світу 4 липня 2011 року.

Зазначимо, якщо в новому сезоні титулований серб залишиться на лідерській позиції, то зможе побити досягнення Федерера вже 8 березня 2021 року.

Нагадаємо, Новак є переможцем 17 турнірів "Великого шолома" і 81 турніру ATP в одиночному розряді.