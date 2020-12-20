В австрійському Хохфільцені програму 4-го етапу Кубка світу з біатлону завершували два масстарту.
Першими бігли чоловіки.
В результаті 15-кілометрову дистанцію з чотирма вогневими рубежами завершив німець Арнд Пайффер, для якого це була перша перемога в цьому сезоні.
Другим на фініші був швед Мартін Понсілуома.
Закрив подіум старший з братів Бйо - Тар'ї.
Невдала стрільба з положення стоячи єдиного в гонці українця Дмитра Підручного відкинула його на 24-е місце. Всього до старту було допущено 30 біатлоністів.
Масстарт. Чоловіки.
- Арнд Пайффер (0+0+0+0) 35:53,3
- Мартін Понсілуома (1+0+0+0) +1,3
- Тар'єю Бе (0+0+1+0) +9,3
...
- 24. Дмитро Підручний (0 + 0 + 2 + 2) +1: 53,1
Arnd Peiffer gets the first victory of the season for @skiverband 💪 - his first ever in a mass start!— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
🥇🇩🇪 Arnd Peiffer @skiverband
🥈🇸🇪 @MartinPonsi @SwedenBiathlon
🥉🇳🇴 @tarjei_boe @NSSF_Biathlon https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/AcTZB1JZkQ
Аналогічно для збірної України завершилася жіноча 12,5 кілометрова гонка.
Єдина наша представниця Дарина Блашко прийшла до фінішу 23-й.
А виграла гонку лідер загального заліку норвежка Марті Олсби Ройселанд.
Її співвітчизниця Тіріл Екхофф прийшла до фінішу другою. Італійка Доротея Вірер відкрила рахунок медалям в грудні.
Масстарт. Жінки
- Березні Олсби Ройселанд (0+1+0+0) 34:05,4
- Тіріл Екхофф (0+0+1+0) +14,0
- Доротея Вірер (0+0+1+0) +26,9
...
- 23. Дар'я Блашко (0+1+0+1) +2:45,1
The Mass Start World Champion wins the first mass start of the new season! 🇳🇴 Marte Olsbu Roeiseland will start in yellow! 🟨— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
🥇Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon
🥈@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon
🥉Dorothea Wierer @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/smuqybDSgc