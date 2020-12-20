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Україна провалила масстарти на етапі Кубка світу з біатлону

Завершився 4-й етап сезону.

Україна провалила масстарти на етапі Кубка світу з біатлону
Арнд Пайффер
Фото: user posted

В австрійському Хохфільцені програму 4-го етапу Кубка світу з біатлону завершували два масстарту.

Першими бігли чоловіки.

В результаті 15-кілометрову дистанцію з чотирма вогневими рубежами завершив німець Арнд Пайффер, для якого це була перша перемога в цьому сезоні.

Другим на фініші був швед Мартін Понсілуома.

Закрив подіум старший з братів Бйо - Тар'ї.

Невдала стрільба з положення стоячи єдиного в гонці українця Дмитра Підручного відкинула його на 24-е місце. Всього до старту було допущено 30 біатлоністів.

Масстарт. Чоловіки.

  1. Арнд Пайффер (0+0+0+0) 35:53,3
  2. Мартін Понсілуома (1+0+0+0) +1,3
  3. Тар'єю Бе (0+0+1+0) +9,3

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Аналогічно для збірної України завершилася жіноча 12,5 кілометрова гонка.

Єдина наша представниця Дарина Блашко прийшла до фінішу 23-й.

А виграла гонку лідер загального заліку норвежка Марті Олсби Ройселанд.

Її співвітчизниця Тіріл Екхофф прийшла до фінішу другою. Італійка Доротея Вірер відкрила рахунок медалям в грудні.

Масстарт. Жінки

  1. Березні Олсби Ройселанд (0+1+0+0) 34:05,4
  2. Тіріл Екхофф (0+0+1+0) +14,0
  3. Доротея Вірер (0+0+1+0) +26,9

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