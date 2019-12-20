Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
ГлавнаяСпорт

Помощник Гвардиолы возглавил лондонский "Арсенал"

Микель Артета стал главным тренером "канониров".

Микель Артета
Фото: ФК "Арсенал"
Микель Артета
Лондонский "Арсенал" объявил о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера клуба, сообщает официальный сайт "канониров".

Соглашение испанского специалиста с клубом рассчитано на 3,5 года.

Стоит отметить, что в карьере футболиста, Артета с 2011 по 2016 год защищал цвета "Арсенала". Он провел 150 матчей за "пушкарей", в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

Добавим, что за более, чем вековую историю "Арсенала", Артета стал юбилейным, 20-м главным тренером.

Последние три года Микель работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

За переход своего специалиста "горожане" требовали у "пушкарей" компенсацию в размере 2,5 млн фунтов.

После увольнения Унаи Эмери в.и. обязанности наставника "Арсенала" были возложены на Фредди Юнгберга.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также