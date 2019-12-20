Помощник Гвардиолы возглавил лондонский "Арсенал"

Фото: ФК "Арсенал" Микель Артета

Соглашение испанского специалиста с клубом рассчитано на 3,5 года.

Стоит отметить, что в карьере футболиста, Артета с 2011 по 2016 год защищал цвета "Арсенала". Он провел 150 матчей за "пушкарей", в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

Добавим, что за более, чем вековую историю "Арсенала", Артета стал юбилейным, 20-м главным тренером.

Последние три года Микель работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

За переход своего специалиста "горожане" требовали у "пушкарей" компенсацию в размере 2,5 млн фунтов.

После увольнения Унаи Эмери в.и. обязанности наставника "Арсенала" были возложены на Фредди Юнгберга.