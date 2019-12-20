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Зозуля вынужден отбиваться от обвинений футбольных фанов в нацизме: форвард дал пресс-конференцию

Форвард "Альбасете" - о шарфе с Бандерой и фото с номерами 18 и 88.

Зозуля вынужден отбиваться от обвинений футбольных фанов в нацизме: форвард дал пресс-конференцию
Фото: AS

Украинский легионер испанского "Альбасете" Роман Зозуля ответил на ряд вопросов местных журналистов после инцидента в гостевом матче против "Райо Вальекано", который был остановлен из-за болельщиков хозяев, обвинявших игрока в нацизме.

Роман дал пояснения по некоторым конкретным обвинениям, в частности, о шарфе с изображением Степана Бандеры.

"Да, у меня есть шарф, на котором изображен Бандера. Мы внешне похожи, у нас есть похожие черты. Это меня привлекло, ничего больше", - цитирует украинца Marca.

Роман Зозуля и Степан Бандера
Фото: marca.com
Роман Зозуля и Степан Бандера

Кроме того, Зозуля ответил о номерах 18 и 88, которые в том числе считаются нацистскими символами.

Уточним, что Adolf Hitler - первые буквы имени и фамилии Гитлера в латинском алфавите - A (1) и H (8). 88 - две буквы HH (8 буква алфавита) как приветствие Heil Hitler.

"Мне выдали 18-й номер (майка БК Днепр, прим. LB.ua) я его не выбирал. В тот момент, как и 95% населения, не знал о политическом смысле этих цифр.

Роман Зозуля
Фото: marca.com
Роман Зозуля

Фото с цифрами 14:88? Просто я заметил необычный счет в конце матча. Большой разрыв очень. Это привлекло мое внимание, я сделал фото", - отметил Зозуля.

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