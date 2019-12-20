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В испанской Ла Лиге разгорается скандал: "Реал" запросил аудиозапись разговоров между судьями Эль Классико в спорных эпизодах

Мадридцы недовольны решениями рефери в моментах с Рафаэлем Вараном.

В испанской Ла Лиге разгорается скандал: "Реал" запросил аудиозапись разговоров между судьями Эль Классико в спорных эпизодах
C арбитром спориткапитан "Реала" Серхио Рамос и Тони Кроос
Фото: EPA/UPG

"Реал" подал запрос в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) для получения разьяснений о решениях главного арбитра пропущенного матча 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны" Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, сообщает AS.

Представители "королевского клуба" хотят прослушать аудиозапись разговоров между рефери и Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа, отвечавшим за VAR, уточняет издание.

"Реал" интересуют два момента матча, в которых против защитника мадридцев Рафаэля Варана, по мнению мадридцев, нарушали правила в штрафной площади каталонцев.

Судьи встречи решили не назначать пенальти в этих случаях.

Примечательно, что Эрнандес даже не запросил видеоповтор спорных моментов.

Напомним, матч на "Ноу Камп" завершился безрезультативно.

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