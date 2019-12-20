За прошлый евросезон "Динамо" заработало в 9 раз меньше "Шахтера"

Динамовский клуб находится в кризисе не только по игре.

Стали известны суммы выплат всем командам, участвующим в Лиге Чемпионов сезона 2018/19 с учетом тех, кто не прошел плей-офф и не попал в групповой этап, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" заработал в прошлом сезоне 46,643 млн евро, покинув турнир на стадии группового этапа. Из них 14,5 млн - за факт выхода в групповой этап. Еще 25,5 млн получены за коэффициент клуба. Кроме того, 5,7 млн достались "Шахтеру" за выступления в группе.

Кроме того, учитывался местный ТВ-рынок, принесший клубу почти 500 тыс. евро.

Это цифра только за Лигу Чемпионов, без учета Лиги Европы.

Попав в Лигу Европы, "горняки" сумели пройти лишь один раунд плей-офф, завершив свои выступления на стадии 1/8 финала.

В свою очередь, "Динамо" заработало лишь 5,049 млн евро, ведь не смогло пробиться в группу ЛЧ, проиграв в раунде плей-офф будущему полуфиналисту розыгрыша "Аяксу" (1:3, 0:0).

Интересно, что больше всех заработал не действующий победитель турнира - "Ливерпуль", а вылетевшая от того же "Ливерпуля" в полуфинале "Барселона - 117,730 млн евро.

А мерсисайдцы заработали "всего" 111,099 млн евро.

Игравший в финале "Тоттенхэм" получил 101,622 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне "Шахтер" уже покинул ЛЧ, не сумев выйти из группы. Свой европуть подопечные Луиша Каштру продолжат в Лиге Европы.

"Динамо" и вовсе завершило свои выступления в еврокубках, вылетев из группового этапа Лиги Европы.