УЄФА склав рейтинг кращих клубів в історії Ліги чемпіонів: "Динамо" - на порозі топ-10

"Шахтар" - на початку четвертого десятка.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг кращих клубів в історії Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.

Київське "Динамо" зайняло 11-е місце.

"Біло-сині" в період 1955-2020 років провели 242 матчі в головному клубному турнірі Європи, здобули 101 перемогу при 53 нічиїх і набрали 255 очок.

У рейтингу представлені ще 5 українських клубів.

Чинний чемпіон країни "Шахтар" - на 31-му місці рейтингу. "Гірники" виграли 54 з 136 матчів і набрали 138 очок.

"Дніпро" (176-е місце), "Зоря" (286), "Металіст" (336) і перший чемпіон незалежної України "Таврія" (346).

Рейтинг очолює 13-разовий володар Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів "Реал", за яким розташувалися "Баварія" і "Барселона". Замикають першу п'ятірку "Манчестер Юнайтед" і "Ювентус".

Real Madrid 607 очок Bayern München 495 Barcelona 459 Manchester United 380 Juventus 361 Milan 314 Liverpool 298 Benfica 287 Porto 286 Ajax 271 Dynamo Kyiv 255

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