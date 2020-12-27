УЄФА склав рейтинг кращих клубів в історії Ліги чемпіонів: "Динамо" - на порозі топ-10

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг кращих клубів в історії Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.
Київське "Динамо" зайняло 11-е місце.
"Біло-сині" в період 1955-2020 років провели 242 матчі в головному клубному турнірі Європи, здобули 101 перемогу при 53 нічиїх і набрали 255 очок.
У рейтингу представлені ще 5 українських клубів.
Чинний чемпіон країни "Шахтар" - на 31-му місці рейтингу. "Гірники" виграли 54 з 136 матчів і набрали 138 очок.
"Дніпро" (176-е місце), "Зоря" (286), "Металіст" (336) і перший чемпіон незалежної України "Таврія" (346).
Рейтинг очолює 13-разовий володар Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів "Реал", за яким розташувалися "Баварія" і "Барселона". Замикають першу п'ятірку "Манчестер Юнайтед" і "Ювентус".
- Real Madrid 607 очок
- Bayern München 495
- Barcelona 459
- Manchester United 380
- Juventus 361
- Milan 314
- Liverpool 298
- Benfica 287
- Porto 286
- Ajax 271
- Dynamo Kyiv 255
…
- 31. Shakhtar 138
- 176. Dnipro 14
- 286. Zorya 5
- 336. Metalist 3
- 346. Tavriya 3