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УЄФА склав рейтинг кращих клубів в історії Ліги чемпіонів: "Динамо" - на порозі топ-10

"Шахтар" - на початку четвертого десятка.

УЄФА склав рейтинг кращих клубів в історії Ліги чемпіонів: "Динамо" - на порозі топ-10
"Динамо"
Фото: EPA/UPG

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг кращих клубів в історії Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.

Київське "Динамо" зайняло 11-е місце.

"Біло-сині" в період 1955-2020 років провели 242 матчі в головному клубному турнірі Європи, здобули 101 перемогу при 53 нічиїх і набрали 255 очок.

У рейтингу представлені ще 5 українських клубів.

Чинний чемпіон країни "Шахтар" - на 31-му місці рейтингу. "Гірники" виграли 54 з 136 матчів і набрали 138 очок.

"Дніпро" (176-е місце), "Зоря" (286), "Металіст" (336) і перший чемпіон незалежної України "Таврія" (346).

Рейтинг очолює 13-разовий володар Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів "Реал", за яким розташувалися "Баварія" і "Барселона". Замикають першу п'ятірку "Манчестер Юнайтед" і "Ювентус".

  1. Real Madrid 607 очок
  2. Bayern München 495
  3. Barcelona 459
  4. Manchester United 380
  5. Juventus 361
  6. Milan 314
  7. Liverpool 298
  8. Benfica 287
  9. Porto 286
  10. Ajax 271
  11. Dynamo Kyiv 255

  • 31. Shakhtar 138
  • 176. Dnipro 14
  • 286. Zorya 5
  • 336. Metalist 3
  • 346. Tavriya 3
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