Sky Sports склав рейтинг кращих трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги

Кріштіану Роналду і тут найкращий.

Телеканал Sky Sports склав список топ-20 трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування в 1992-му році.

На першому місці виявився перехід Кріштіану Роналду зі "Спортинга" до "Манчестера Юнайтед". За трансфер 17-річного португальця "червоні дияволи" заплатили в 2003 році трохи більше 12 млн фунтів.

За шість сезонів на "Олд Траффорд" він виграв вісім трофеїв, включаючи три титули АПЛ і Лігу чемпіонів.

На другому місці опинився трансфер Тьєррі Анрі, який влітку 1999 року за 11 млн фунтів перейшов з "Ювентуса" до "Арсенала".

Відзначимо, що в першій десятці - чотири трансфери здійснив "МанЮнайтед".

Єдиний голкіпер в номінації представлений Петром Чехом.

Топ-20 кращих трансферів АПЛ.