Sky Sports склав рейтинг кращих трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги

Телеканал Sky Sports склав список топ-20 трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування в 1992-му році.
На першому місці виявився перехід Кріштіану Роналду зі "Спортинга" до "Манчестера Юнайтед". За трансфер 17-річного португальця "червоні дияволи" заплатили в 2003 році трохи більше 12 млн фунтів.
За шість сезонів на "Олд Траффорд" він виграв вісім трофеїв, включаючи три титули АПЛ і Лігу чемпіонів.
На другому місці опинився трансфер Тьєррі Анрі, який влітку 1999 року за 11 млн фунтів перейшов з "Ювентуса" до "Арсенала".
Відзначимо, що в першій десятці - чотири трансфери здійснив "МанЮнайтед".
Єдиний голкіпер в номінації представлений Петром Чехом.
Топ-20 кращих трансферів АПЛ.
- Кріштіану Роналду ("Спортинг" - МЮ в 2003 році)
- Тьєррі Анрі ( "Ювентус" - "Арсенал" в 1999-му)
- Ерік Кантона ("Лідс" - МЮ в 1992-му)
- Френк Лемпард ("Вест Хем" - "Челсі" в 2001-му)
- Рой Кін (Ноттінгем Форест" - МЮ в 1993-му)
- Дідьє Дрогба (Марсель - "Челсі" в 2004-му)
- Сол Кемпбелл ("Тоттенгем" - "Арсенал" в 2001-му)
- Уейн Руні ("Евертон" - МЮ в 2004-му)
- Венсан Компані ("Гамбург" - "Манчестер Сіті" в 2008-му)
- Алан Ширер ("Блекберн" - "Ньюкасл" в 1996-му)
- Мохамед Салах
- Н'Голо Канті
- Денніс Бергкамп
- Вірджіл ван Дейк
- Джанфранко Дзола
- Давид Сільва
- Патрік Вієйра
- Еден Азард
- Серхіо Агуеро
- Петр Чех