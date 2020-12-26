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Sky Sports склав рейтинг кращих трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги

Кріштіану Роналду і тут найкращий.

Sky Sports склав рейтинг кращих трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Телеканал Sky Sports склав список топ-20 трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування в 1992-му році.

На першому місці виявився перехід Кріштіану Роналду зі "Спортинга" до "Манчестера Юнайтед". За трансфер 17-річного португальця "червоні дияволи" заплатили в 2003 році трохи більше 12 млн фунтів.

За шість сезонів на "Олд Траффорд" він виграв вісім трофеїв, включаючи три титули АПЛ і Лігу чемпіонів.

На другому місці опинився трансфер Тьєррі Анрі, який влітку 1999 року за 11 млн фунтів перейшов з "Ювентуса" до "Арсенала".

Відзначимо, що в першій десятці - чотири трансфери здійснив "МанЮнайтед".

Єдиний голкіпер в номінації представлений Петром Чехом.

Топ-20 кращих трансферів АПЛ.

  1. Кріштіану Роналду ("Спортинг" - МЮ в 2003 році)
  2. Тьєррі Анрі ( "Ювентус" - "Арсенал" в 1999-му)
  3. Ерік Кантона ("Лідс" - МЮ в 1992-му)
  4. Френк Лемпард ("Вест Хем" - "Челсі" в 2001-му)
  5. Рой Кін (Ноттінгем Форест" - МЮ в 1993-му)
  6. Дідьє Дрогба (Марсель - "Челсі" в 2004-му)
  7. Сол Кемпбелл ("Тоттенгем" - "Арсенал" в 2001-му)
  8. Уейн Руні ("Евертон" - МЮ в 2004-му)
  9. Венсан Компані ("Гамбург" - "Манчестер Сіті" в 2008-му)
  10. Алан Ширер ("Блекберн" - "Ньюкасл" в 1996-му)
  11. Мохамед Салах
  12. Н'Голо Канті
  13. Денніс Бергкамп
  14. Вірджіл ван Дейк
  15. Джанфранко Дзола
  16. Давид Сільва
  17. Патрік Вієйра
  18. Еден Азард
  19. Серхіо Агуеро
  20. Петр Чех
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