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Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring

Журнал роздав нагороди за 2020 рік.

Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring

Авторитетне видання The Ring назвало результат поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) "Апсетом 2020 року".

Як зазначає видання, рік, що минає подарував кілька гучних сюрпризів, проте жоден з них не був таким резонансним, як перемога американця над українцем.

"У цьому році були якісні апсети. На думку спадають січневе знищення Джейсоном Росаріо Джуліана Вільямса в уніфікації в першій середній вазі і зупинка Робертом Хеленіусом Адама Ковнацкі в березневому елімінаторе WBA.

Але ці результати не потрясли бокс так, як перемога Лопеса над Ломаченко. Жоден результат в 2020 році і близько не підібрався до цінності цього шоку", - пояснили свій вибір на The Ring

В інших номінаціях The Ring назвав наступних переможців:

  • Боксер року: Теофімо Лопес і Тайсон Ф'юрі
  • Тренер року:Теофімо Лопес-старший
  • Бій року: Хосе Сепеда - Іван Баранчик
  • Нокаут року: Жервонта Девіс - Лео Санта-Крус
  • Повернення року: Роман Гонсалес
  • Проспект року: Аарон Енніс
  • Подія року: Пандемія коронавіруса
  • Раунд року: 5-й раунд бою Хосе Сепеда - Іван Баранчик
  • Апсет року: Теофімо Лопес - Василь Ломаченко
  • Виступ року: Теофімо Лопес
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