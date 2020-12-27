Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring

Авторитетне видання The Ring назвало результат поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) "Апсетом 2020 року".

Як зазначає видання, рік, що минає подарував кілька гучних сюрпризів, проте жоден з них не був таким резонансним, як перемога американця над українцем.

"У цьому році були якісні апсети. На думку спадають січневе знищення Джейсоном Росаріо Джуліана Вільямса в уніфікації в першій середній вазі і зупинка Робертом Хеленіусом Адама Ковнацкі в березневому елімінаторе WBA.

Але ці результати не потрясли бокс так, як перемога Лопеса над Ломаченко. Жоден результат в 2020 році і близько не підібрався до цінності цього шоку", - пояснили свій вибір на The Ring

В інших номінаціях The Ring назвав наступних переможців: