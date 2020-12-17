Усик зажадає семизначну суму за відмову від чемпіонського бою з Джошуа, - промоутер

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO британця Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Едді Гірн прокоментував можливий бій свого клієнта проти свого співвітчизника, володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

При цьому Гірн припустив, що обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик (18-0, 13 КО), со-промоутером якого він також є, зажадає від команди Джошуа семизначну суму відступних, щоб дозволити британцям битися за титул абсолютного чемпіона світу.

"Ми прийшли до етапу, коли у нас є найбільший поєдинок в світі боксу, і треба платити кожному санкціонуючому органу сотні тисяч доларів. Зараз у нас є ще один - Усик, який, ймовірно, захоче семизначну суму. Ми просто повинні бути обережними, так як кінцевою метою цього поєдинку (Джошуа - Ф'юрі, прим. LB.ua) завжди було абсолютне чемпіонство", - цитує Гірна BoximgNews24.

"Коли Ентоні Джошуа прийшов до мого офісу багато років тому, це було його мрією. Ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що в бою з Тайсоном Ф'юрі на кону будуть стояти всі титули. Що ми не будемо робити - так це платити викуп і дозволяти політиці втручатися в бій, який потрібен боксу", - зазначив промоутер.

Крім того, Гірн припустив, що і Джошуа, і Ф'юрі можуть відмовитися від усіх своїх поясів заради бою між собою.

"У нас на руках є бій. Перепрошую перед боксерськими організаціями, але він затьмарює всі пояси. Ми повинні бути трохи обережнішими, бо можна опинитися на межі. Ви розумієте, про що я говорю?

Давайте звільнимо всі титули, оскільки якщо ми втратимо один пояс, то можемо втратити їх усіх. Це заощадить гроші від сплати санкційних зборів і відступних Олександру Усику", - підсумував промоутер.