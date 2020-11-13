Джошуа має намір відкупитися від Усика, щоб провести бій з Ф'юрі, - промоутер

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (18-0, 13 КО) є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс у суперважкій вазі за версією WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

При цьому українець вимагає від британця провести з ним поєдинок.

Однак у планах Джошуа - бій за звання абсолютного чемпіона з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі. Тому Ентоні намагається дистанціюватися від поєдинку з Усиком.

І промоутер британця Едді Гірн оптимістично налаштований на розвиток такого сценарію.

"Джошуа потрібно перемогти Пулєва. Якщо він виграє, то 2021 року ми йдемо на об'єднання титулів у бою з Тайсоном Ф'юрі. Але вже готовий Усик, який заявляє, що після Пулєва на Джошуа виходить він", - цитує Гірна Sky Sports.

"Будемо домовлятися. Будемо вести переговори з організаціями, з боксером. Сподіваюся, ми вирішимо проблему", - додав Гірн.