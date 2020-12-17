В Англійській Прем'єр-лізі відбулося перше в сезоні звільнення головного тренера

Першими нерви не витримали у керівництва Вест Бромвіча.

В рамках 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, "Вест Бромвіч Альбіон", який знаходиться в зоні вильоту, сенсаційно здобув нічию на полі "Манчестера Сіті" - 1:1.

Однак цей результат не вберіг головного тренера "дроздів" Славена Біліча від звільнення.

Напередодні клуб з Вест Броміджа на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Сем Еллардайс.

Контракт з 66-річним відомим англійським фахівцем підписано на 18 місяців.

ВБА йде на передостанньому місці в турнірній таблиці АПЛ.

Додамо, що на заході своєї ігрової кар'єри "Великий Сем" захищав кольори ВБА.