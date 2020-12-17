"Інгульцю" зараховано технічну поразку в матчі УПЛ проти "Шахтаря"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) зарахував "Інгульцю" технічну поразку (0:3) за матч з "Шахтарем", повідомляється на офіційному сайті організації.

Офіційна причина - клуб не підготував газон стадіону "Зірка" в Кропивницького до матчу 13-го туру УПЛ, з-за чого зустріч неможливо було провести.

Крім того, "Інгулець" оштрафований на 50 тисяч гривень за недотримання регламентних норм.

Таким чином, на зимові канікули "Шахтар", набравши 29 очок, пішов з мінімальним відставанням від "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ.

У свою чергу, "Інгулець" розташувався на 10-му рядку (11 очок).

Чемпіонат відновиться 13 лютого 2021 року.