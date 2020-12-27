В рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед" приймав "Евертон".
Підсумок протистояння вирішив єдиний результативний удар ісландського півзахисника гостей Гільфі Сігурдссон на 80-й хвилині зустрічі - 0:1.
Таким чином, підопічні Карло Анчелотті набрали 29 очок і піднялися на друге місце в турнірній таблиці.
А лідирують в АПЛ земляки "Евертона" з "Ліверпуля", на рахунку яких 31 очко.
В АПЛ таке трапилося вперше за всю історію ліги, коли на Boxing Day лідирують два мерсисайдські клуби.
Останній раз у вищому англійському дивізіоні таке трапилося в сезоні -1986/87.
2 - Last night was the first time that both Liverpool and Everton have been 1st & 2nd in the top-flight overnight this late in a season since the final day of 1986-87. Mersey.— OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2020
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У свою чергу, "Шеффілд" встановив антирекорд АПЛ, що не здобувши жодної перемоги до
Boxing Day.
Більш тривала серія без перемог зі старту чемпіонату належить КПР, який в сезоні-2012/13 здобув свою першу перемогу в 17 турі, але цей тур припав на 15 грудня, тобто ще до Boxing Day.
15 – In Premier League history, only QPR in 2012-13 (16 matches) have endured a longer wait for a victory from the beginning of a season than Sheffield United this campaign (15, D2 L13). Dusted?— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2020