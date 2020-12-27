В рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед" приймав "Евертон".

Підсумок протистояння вирішив єдиний результативний удар ісландського півзахисника гостей Гільфі Сігурдссон на 80-й хвилині зустрічі - 0:1.

Таким чином, підопічні Карло Анчелотті набрали 29 очок і піднялися на друге місце в турнірній таблиці.

А лідирують в АПЛ земляки "Евертона" з "Ліверпуля", на рахунку яких 31 очко.

В АПЛ таке трапилося вперше за всю історію ліги, коли на Boxing Day лідирують два мерсисайдські клуби.

Останній раз у вищому англійському дивізіоні таке трапилося в сезоні -1986/87.

2 - Last night was the first time that both Liverpool and Everton have been 1st & 2nd in the top-flight overnight this late in a season since the final day of 1986-87. Mersey.



Click here for a pick of the best Premier League stories from Boxing Day in our rolling festive blog. — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2020

У свою чергу, "Шеффілд" встановив антирекорд АПЛ, що не здобувши жодної перемоги до

Boxing Day.

Фото: EPA/UPG Реакція форварда "Шеффілда" Олівера Макберні на поразку

Більш тривала серія без перемог зі старту чемпіонату належить КПР, який в сезоні-2012/13 здобув свою першу перемогу в 17 турі, але цей тур припав на 15 грудня, тобто ще до Boxing Day.