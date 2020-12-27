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Вперше в Англійській Прем'єр-лізі на Boxing Day два ліверпульських клуби займають перші два місця в турнірній таблиці

Мерсісайд рулить.

Вперше в Англійській Прем'єр-лізі на Boxing Day два ліверпульських клуби займають перші два місця в турнірній таблиці
"Евертон"
Фото: EPA/UPG

В рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед" приймав "Евертон".

Підсумок протистояння вирішив єдиний результативний удар ісландського півзахисника гостей Гільфі Сігурдссон на 80-й хвилині зустрічі - 0:1.

Таким чином, підопічні Карло Анчелотті набрали 29 очок і піднялися на друге місце в турнірній таблиці.

А лідирують в АПЛ земляки "Евертона" з "Ліверпуля", на рахунку яких 31 очко.

В АПЛ таке трапилося вперше за всю історію ліги, коли на Boxing Day лідирують два мерсисайдські клуби.

Останній раз у вищому англійському дивізіоні таке трапилося в сезоні -1986/87.

У свою чергу, "Шеффілд" встановив антирекорд АПЛ, що не здобувши жодної перемоги до 

Boxing Day.

Реакція форварда &quot;Шеффілда&quot; Олівера Макберні на поразку
Фото: EPA/UPG
Реакція форварда "Шеффілда" Олівера Макберні на поразку

Більш тривала серія без перемог зі старту чемпіонату належить КПР, який в сезоні-2012/13 здобув свою першу перемогу в 17 турі, але цей тур припав на 15 грудня, тобто ще до Boxing Day.

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